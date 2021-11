Após acesso na Série D, Campinense-PB anuncia mais três renovações – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 19 (AFI) – Após acesso e vice-campeonato na Série D, o Campinense-PB já começa a se organizar para a temporada 2022, em que terá Campeonato Paraibano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série C.

Para isso, o clube confirmou mais três renovações: do meia Dione, do volante e capitão Rafinha e do lateral-direito Felipinho.

Dione chegou para a fase de mata-mata da Série D, atuou em todas as partidas. Foi titular na decisão diante da Aparecidense-GO e foi destaque nos dois confrontos, marcando o gol no duelo de volta.

Rafinha foi um dos símbolos Rubro-Negro na temporada 2021, somando 33 jogos na temporada. Já Felipinho atuou em 32 jogos, todos como titular, marcou dois gols e deu uma assistência.

O Campinense já havia renovado com o técnico Ranielle Ribeiro e com o goleiro Mauro Iguatu. A tendência é que nos próximos dias mais renovações sejam confirmadas.