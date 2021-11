Após acidente, Giulia Be recebe alta e tranquiliza fãs: ‘Tomando cuidado extra’

Hospitalizada desde a última sexta-feira (5), Giulia Be teve alta do hospital Sírio-Libanês após desmaiar e bater a cabeça. Através das redes sociais, a cantora tranquilizou os fãs e explicou o que aconteceu.

“Oi, gente! Cheguei a pouco do hospital, já tô em casa. Graças a Deus, estou bem. Queria agradecer muito pelas mensagens, pelas orações, por tudo. Foi um susto, não vou mentir. Estava em casa e desmaiei. Graças a Deus minha amiga ouviu e me ajudou. Fraturei uma parte do meu crânio aqui atrás. Está com galo e doendo bastante”, iniciou.

“Tive que ficar internada porque houve um sangramento no meu cérebro, e é preciso 72 horas em observação para não correr o risco de inchar mais ou piorar. Eles me deram alta até porque preciso voltar a trabalhar, mas devo voltar no hospital ainda nesta semana para fazer mais uma tomografia, mais uma ressonância, para ter certeza de que o sangramento parou”, disse.

Durante a internação, Giulia descobriu que tem a Síndrome Vasovagal. “A gente descobriu que eu tenho algo chamado síndrome vasovagal. O meu corpo às vezes não manda sangue para o meu cérebro, o que pode causar desmaios e perda de consciência, como aconteceu. Estou tomando cuidado extra. Estou com muito sono o tempo todo. Se eu ficar sumida aqui mais um tempo, é por isso. Estou priorizando minha saúde e meu descanso nesse momento, mas queria deixar os corações de vocês bem tranquilos”, finalizou.