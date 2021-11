Após adiamento, Jonas Esticado faz show em Salvador no mês de dezembro

O cantor Jonas Esticado já tem uma nova data para apresentação em Salvador. O Love Sunset, festa que conta com a presença do cearense, acontece no dia 11 de dezembro, às 15h, no Pier XV. O show será em Buraquinho, munícipio de Lauro de Freitas e os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital a partir de R$ 150, no 4º lote.