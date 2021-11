Após ameaça, Vanessa da Mata presta queixa contra empresário de Trancoso

Vanessa da Mata prestou queixa por ameaça contra um empresário de Trancoso, distrito turístico em Porto Seguro, no sul da Bahia. O boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta terça-feira (9).

A confusão envolvendo Vanessa, duas amigas e o empresário aconteceu na segunda (8), na Praça do Quadrado. De acordo com a Polícia Civil, todos os envolvidos já prestaram depoimento, mas a polícia não divulgou detalhes do que aconteceu, nem o que cada um alegou.