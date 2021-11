Após bater na trave na briga pelo acesso na Série C, Botafogo-PB perde mais uma peça para Pré-Copa do Nordeste – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 10 (AFI) – Depois do meia Clayton anunciar a sua saída, o Botafogo-PB perdeu mais uma peça após bater na trave na briga pelo acesso na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Trata-se do atacante Juba, que teve sua rescisão contratual confirmada nesta quarta-feira (10) e se quer fica para o duelo contra o Vitória no próximo dia 18, pela pré-Copa do Nordeste.

O jogador pediu para deixar o clube e foi prontamente atendido pela diretoria em uma longa reunião nesta manhã. Juba estava no Belo desde o começo da temporada, fez 23 jogos pelo time paraibano e marcou apenas dois gols.

Os dois jogadores devem ser apenas os primeiros a anunciarem suas saídas, afinal outros atletas devem pegar o mesmo barco e uma reformulação será feita pensando na temporada de 2022. Ele explicou que alguns tem propostas de times de outros estados para o começo da próxima temporada, mas ficaram na equipe para esse jogo da Pré-Copa do Nordeste.

“Como só temos um jogo, contra o Vitória, a gente precisa economizar. Eu vou contar aproximadamente com 18 atletas. Eu não vou falar de nomes que estão saindo, porque nós ainda não assinamos as rescisões. Por questões de ética, eu não vou nominar. Clayton se antecipou, porque pediu para sair. Juba também se antecipou, porque pediu para sair”, revelou o presidente Alexandre Cavalcanti.