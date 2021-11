Após chegada de Jair Ventura, Juventude chega a três jogos sem derrotas – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 11 (AFI) – O Juventude-RS conquistou um grande resultado jogando no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, ao vencer a forte equipe do Internacional por 2×1 e quebrou uma sequência de 07 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Agora, terá pela frente a já rebaixada Chapecoense na próxima rodada.

DEDO DO TREINADOR

Se o Juventude não vencia a 07 jogos o técnico Jair Ventura continua invicto no comando da equipe, são 03 jogos 01 vitória e 02 empates e na vitória diante do Internacional sua equipe sofreu muito com pressão do adversário, mas sua equipe foi eficiente e fez dois gols e conquistou 03 pontos importantes em busca da permanência na Elite do Brasileirão.

“Foi um jogo que a gente propôs o tempo todo e sofremos com a transição do Inter, pois todos nós sabemos que eles marcam muito forte e saem em velocidade, só que nesses três jogos que estou a frente da equipe, fomos uma equipe que tentou controlar o jogo marcando alto tentando ficar com a bola, mas correndo riscos com a transição, não tínhamos dúvidas de que estávamos no caminho certo e que a vitória viria de forma natural e fomos eficientes”, disse o treinador.

O JOGO

O Internacional teve várias oportunidades no primeiro tempo e até uma bola na trave, já o Juventude soube aguentar a pressão e jogava com inteligência e criou pelo menos duas oportunidades no primeiro tempo sendo que uma delas o goleiro Marcelo Lomba fez grande defesa, já no segundo tempo o time de Jair Ventura logo fez gol aos 19 minutos com o baixinho Dawhan, ex., Ponte Preta que fez 1×0 de cabeça e acabou matando o jogo aos 40 minutos após grande jogada de Sorriso pelo lado esquerdo que cruzou para paulo Victor fazer contra e já no final Cadorini diminuiu para Inter.

“Estávamos precisando dessa vitória e em um clássico tudo pode acontecer e sabiamos que uma vitória seria muito importante para que possamos pontuar na competição para que possamos sair da parte de baixo da tabela e os jogadores estão de parabéns pela grande vitória e agora é focar na partida diante da Chapecoense que será outra pedreira”, disse técnico Jair Ventura.

O Juventude é o 17º colocado na classificação do Brasileirão com 33 pontos e terá pela frente a Chapecoense no próximo domingo (14), na Arena Condá, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.