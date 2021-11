Após de sofrer duas paradas cardíacas, zagueiro do Atlético-GO deixa a UTI – Futebol Interior

Goiânia, GO, 2 (AFI) – O zagueiro Fellipe, de apenas 18 anos, da base do Atlético-GO, deixou a UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), e foi transferido para um leito de enfermaria.

COMO ACONTECEU

No dia 12 de outubro, o atleta sofreu duas paradas cardíacas. A primeira, ao final do treino da base junto com os profissionais, no CT do Dragão. Ainda em campo, foi reanimado pelo médico do clube, Dr. Lucas Ricci.

Fellipe então foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento. Lá, sofreu uma segunda parada cardíaca, foi novamente reanimado, e encaminhado para hospital, onde ficou na UTI até então.

Em nota, a assessoria do Atlético-GO informou que o jogador teve uma “melhora clínica”, mas não indicou como está seu quadro neurológico.