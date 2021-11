Após defeito de fabricação, fisiculturista casa-se com segunda boneca inflável

Yuri Tolochko, fisioculturista que ganhou fama após casar-se com uma boneca inflável, está em lual de mel na Bulgária com sua nova esposa, a boneca inflável chamada Luna.

O cazaque de 36 anos tem abastecido sua conta no Instagram, que conta com 109 mil seguidores, com fotos dos momentos de amor que vive ao lado de Luna. O fisioculturista garantiu nas redes sociais que tem aproveitado a viagem para fazer “bastante sexo” com Luna.