Após derrota do Coxa, meia se emociona e fala em tom de despedida – Futebol Interior

Curitiba, PR, 21 (AFI) – ídolo da torcida, o experiente meia Rafinha não digeriu bem a derrota do Coritiba para o CSA por 1 a 0 neste domingo, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o acesso garantido com antecedência, o meia, em entrevista ao canal Sportv, se emocionou e disse cogitar a aposentadoria dos gramados.

A derrota para o CSA tirou a chance do Coritiba conquistar o título da Série B – o Botafogo que venceu o Brasil conquistou o caneco.

“A gente queria ter vencido hoje pra continuar com chance de título, mas, desde o início do ano, o intuito era voltar para a Série A. Feliz demais pelo momento de consagração pelo objetivo alcançado. Foi o meu último jogo neste ano, próximo estou suspenso, e vou pensar o que fazer no próximo ano”, disse, chorando, o meia do Coxa.

Contra o CSA, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e não encara a Ponte Preta na última rodada. Apesar de cogitar a aposentadoria, Rafinha tem contrato com o Coxa até o final do Campeonato Paranaense de 2022.