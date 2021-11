Após dez anos, time do interior está de volta à elite do futebol goiano – Futebol Interior

Goiânia, GO, 21 (AFI) – O Morrinhos, da cidade de Morrinhos, é o segundo time a conquistar o acesso para a primeira divisão de Goiás de 2022. Na tarde deste domingo, o Morrinhos garantiu sua vaga na elite do futebol goiano ao vencer a Anapolina, em Anápolis, por 3 a 1, gols de Igor Vinícius e Américo (2). Sávio, de pênalti, descontou para a Anapolina e terminou como artilheiro da Divisão de Acesso com cinco gols.

Fazia dez anos que o Morrinhos estava fora da primeira divisão do futebol goiano e em 2018 chegou a ser rebaixado para a terceira divisão.

Com 17 pontos ganhos, mesmo número de pontos que o Inhumas, mas perdendo em critérios de desempate, o Morrinhos tinha que, ao menos, empatar para conquistar o acesso. Com a bola rolando, o Morrinhos venceu e terminou o campeonato com 20 pontos ganhos, superando o Inhumas.

ANAPOLINA DECEPCIONA E TERMINA EM QUARTO LUGAR

A torcida do Inhumas, por uma vitória da Anapolina, foi em vão, já que o time de Anápolis não fez uma boa partida. Pela primeira vez em sua história, a Anapolina ficará dois anos consecutivos fora da primeira divisão do Campeonato Goiano.

A Anapolina terminou a competição com 13 pontos ganhos, em quatro lugar, mesmo número de pontos do Goiânia e na frente apenas do Aparecida que conseguiu o ineditismo que não somar nenhum ponto em dez jogos.

GOIATUBA ACESSO ANTECIPADO E CAMPEÃO DO ACESSO

No domingo anterior, o Goiatuba já havia conquistado antecipadamente o acesso e também o título da competição ao chegar aos 22 pontos ganhos.

CAMPEONATO COM SEIS EQUIPES E TURNO E RETURNO

O Campeonato Goiano da Divisão de Acesso começou no dia três de outubro com a presença de apenas seis times que jogaram em turno único, com Goiatuba e Morrinho conquistando o acesso para a elite do futebol de Goiás, entrando nas vagas dos rebaixados Itumbiara e Jaraguá.

Apesar de ter feito dez jogos e perdido todos, o Aparecida continuará na competição em 2022 pois, em razão da desistência do Novo Horizonte, de Ipameri, não houve rebaixamento na Divisão de Acesso de Goiás em 2021.

Campeonato Goiano – Divisão de Acesso

7ª Rodada –

17/11 – Quarta-Feira

Goiânia 3 x 1 Aparecida

21/11 – Domingo

Anapolina 1 x 3 Morrinhos