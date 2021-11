Após dez jogos e aproveitamento ruim, técnico anuncia saída do Treze-PB – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 2 (AFI) – O técnico Welington Fajardo não vai mais comandar o Treze-PB. Em suas redes sociais, o treinador comunicou o desligamento do clube. Fajardo comandou a equipe em apenas dez partidas.

APROVEITAMENTO RUIM

Foram nove jogos pela Série D e um pela pré-Copa do Nordeste. Nesse período, a equipe venceu apenas a modesta equipe do Caucaia-CE, duas vezes. Foram ainda cinco empates (América-RN duas vezes, Campinense-PB, Sousa-PB e Atlético-CE), e três derrotas (Central-PE, ABC-RN e Floresta-CE). Um aproveitamento de apenas 36.6%.

Confira o que disse o treinador em comunicado.

“Obrigado, Treze! Hoje comunico a minha saída do Treze-PB. Foi um período de muito trabalho, dedicação total. O Galo é imenso, possui a maior torcida do Estado, e tem no seu torcedor o mais valioso patrimônio. Agradeço a toda família Trezeana. Foram dias de luta, buscando fazer o melhor por esta instituição gigantesca! Avante, Galo!”

PRÓXIMA TEMPORADA

O Treze busca se reestruturar em 2022. A equipe terá apenas o Campeonato Paraibano para disputar, e visa fazer boa campanha, para retornar ao cenário nacional em 2023.