Após dois anos em SP, John Drops retorna a Salvador e se declara: ‘Aqui é meu lugar’

Sucesso na web com mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram, o baiano John Drops transforma sacos de lixo em blusas e vestidos de grandes marcas com muito humor e criatividade.

Longe de Salvador há dois anos, o influenciador voltou para a capital para marcar presença em um evento patrocinado por uma famosa marca de cerveja. Na Arena Fonte Nova, John falou com o iBahia sobre família, saudade de sua terra e até deu dicas para quem deseja ingressar nas redes.

“Tinha dois anos mais ou menos que eu não via minha família. Então foi muito gostoso voltar aqui e saber que aqui é meu lugar, eu tô em casa, acalentou o coração”, iniciou ao falar sobre sua volta.

John Drops também relembrou seu início na internet e o que sente ao ver influenciadores soteropolitanos bombando na web. “Eu vim de uma levada, de antigamente, que não tinha muitos influenciadores, isso há seis anos atrás. E hoje quando eu vejo alguém de Salvador bombando eu fico muito feliz, então espero que as pessoas fiquem felizes comigo também”, revelou.

O baiano ainda soltou uma dica para quem deseja apostar na carreira dentro da internet: “Eu acho que a primeira coisa é ser autêntico, ser você mesmo. Eu ganhei meus seguidores sendo eu, então eu acho que é isso, ser autêntico”, finalizou.