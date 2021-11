Após eliminação, Alex Alves, diz que Portuguesa precisa de pequenos ajustes para 2022 – Futebol Interior

São Paulo, SP, 4 (AFI) – O clima não poderia estar pior no lado do Canindé, após a eliminação da Portuguesa de virada diante do Botafogo-SP, na Copa Paulista. A lusa foi derrotada por 3 a 1 após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1 e deus adeus a temporada deste ano. Pior que isso, está sem calendário nacional para 2022. Porém, para o técnico Alex Alves, a equipe precisa apenas de pequenos ajustes para 2022.

“Manter é a mesma entrega, principalmente do sistema defensivo. Hoje foi a primeira vez que falhamos, três erros cruciais. É diminuir essa margem. São ajustes que a equipe precisa. Com a chegada de alguns jogadores temos certeza de que vamos fazer um time forte”, comentou.

O JOGO FUNCIONOU

O treinador foi perguntado sobre a qualidade do meio-campo na derrota para o Pantera, ele disse que a equipe ganhou o setor, mas falhou na execução da estratégia.

“Ganhamos o meio-campo, tanto que as jogadas saíram pelas laterais. A gente estava fechando o meio-campo, pois tínhamos os beiradas para fazer essa trinca com o volante. Era aproveitar os erros e pegá-los nos contra-ataques, mas eles foram felizes em três bolas… É seguir trabalhando para que os erros que aconteceram não aconteçam mais”, completou.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A lusa entrará em campo novamente somente na segunda parte do mês de janeiro. A Lusa disputará o Campeonato Paulista da Série A2 pelo sétimo ano seguido. O objetivo é retornar para a elite do futebol paulista.