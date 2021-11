Após eliminação na Copa do Nordeste, Ferroviário-CE já pensa em 2022 – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 03 (AFI) – O Ferroviário Atlético Clube já pensa em 2022. O Tricolor da Barra do Ceará foi eliminado na terceira fase da Copa do Nordeste nesta terça-feira (2), após perder nos penais para o Floresta, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, no jogo realizado na Arena Castelã0. No prineiro jogo, no estádio do Ceará, deu empate por 0 a 0.

Com isso o time coral já começa o planejamento para a temporada seguinte. O treinador Anderson Batatais, segundo informou a assesoria de imprensa do clube,o treinador foi contratado nao somente para finalizar a temporada atual mas para dar sequencia ao trabalho no clube em 2022.

Segundo a nota divulgada pela comunicação do Ferrão, após o jogo de ontem (terça-feira), onde o Ferroviário encerrou a sua temporada 2021: ” O foco agora é preparar o time pra 2022: onde teremos mais competições importantes, como o Cearense, Copa do Brasil e Brasileiro. No momento, serão dadas férias aos jogadores, cumprindo a legislação, com ordem de reapresentação para dezembro, em data ainda a ser marcada”, diz a nota.

Sobre continuidade e saídas do elenco e demais profissionais, durante o mês de novembro, segundo o clube, mais detalhes serão informados, com calma. Pra já, nenhuma declaração a mais do que essa por conta da diretoria”, diz a nota assinada pelo Ferroviário.

Numeros do Ferrão em 2021

Na temporada 2021, o Ferroviário fez 38 jogos, com 66 pontos, 9 vitorias, 15 empates e 6 derrotas, 53 gols pro e 26 contra.

No Cearense foram 15 jogos e 33 pontos, 10 vitorias, 3 empates e 2 derrotas, 32 gols pro e 12 contra. No estadual foi eliminado pelo Ceará nas semifinais. No Brasileiro da SérieC , o time coral ficou na primeira fase, na sexta posição em seu grupo, com 18 jogos e 24 pontos, 5 vitorias,9 empates e 4 derrotas, 14 gols pro e 12 contra.

Na Copa do Brasil foram dois jogos, 1 a 0 no Porto Velho na primera fase e derrota nos penais para o América-MG na segunda, 3 a 2 depois de 1 a 1 no tempo normal.

Na Copa do Nordeste, venceu a Juazeirense por 4 a 0 e empatou por 0 a 0 com o Floresta o primeiro jogo e o segundo por 1 a 1, perdendo a decisão nos penais.

Copa do Nordeste

Recordando que na Copa do Nordeste, além de Ferroviário 1 a 1 Floresta (vitória alviverde nos penais depois de 0 a 0 no priemiro jogo), mais três partidas ocorreram na primeira rodada: Botafogo-PB e Vitória ficaram no 1 a 1 em João Pessoa, o Sousa venceu o ABC por 3 a 0, e Moto Club 2×1 CRB em São Luís.

A segunda rodada, tem ainda: Vitória x Botafogo-PB, dia 16, 21h no Barradão: ABC x Sousa, dia 7 às 19h30, no Fraqueirão, em Natal-RN; e dia 16 novembro, CRB x Moto Club, 19h, no estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.