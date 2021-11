Após empate, Jorginho garante que Figueirense não irá jogar com o ‘regulamento debaixo do braço’ na busca pelo título da Copa SC – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 11 (AFI) – Figueirense e Juventude fizeram uma partida bastante equilibrada na rodada de ida da decisão da Copa Santa Catarina, tanto que ficaram no empate sem gols no Estádio João Marcatto, na noite desta quarta-feira (10). Ao fim do duelo, o técnico Jorginho concedeu entrevista coletiva e avisou que o time alvinegro não entrará em campo com o regulamento debaixo do braço no segundo jogo da decisão, mesmo tendo a vantagem de jogar por mais um empate na busca pelo título, já que fez melhor campanha.

“Não temos vantagem nenhuma. O regulamento nos favorece, mas não dá para jogar apenas com isso. Temos que tentar agredir o adversário. Temos que levar o time deles para trás e não dar chance de contra-ataque. Como eu disse, é preciso ter uma atenção grande. Temos que ter sabedoria e jogar para frente”, disse o comandante.

Além de valer uma vaga na Copa do Brasil de 2022, o título da Copa Santa Catarina também paga R$ 600 mil em premiação. Por isso, Jorginho pediu atenção de seu elenco e afirmou que conta com a torcida para empurrar o Figueirense rumo ao título. O duelo de volta está marcado para a próxima segunda-feira (15), às 15h, no Estádio Orlando Scarpelli.

“Estamos com atenção redobrada. Não é porque iremos jogar no campo bom que não será melhor para eles também. No primeiro jogo, eles venciam por 2 a 1, mas tivemos a felicidade de virar. Agora é o último jogo. Precisamos da ajuda do nosso torcedor, encher o máximo de gente possível. Nós sabemos que com a torcida dificilmente teremos o revés. Nosso maior objetivo é fazer o torcedor feliz”, completou.