Após empate no jogo de ida, Ferroviário recebe o Floresta em jogo decisivo da terceira fase – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 1 (AFI) – Nesta terça-feira, um duelo solitário inaugura a terceira fase da Pré-Copa do Nordeste. Ferroviário e Floresta vão em busca de uma das oito vagas remanescentes para a fase de grupos da principal competição do Nordeste do país. Após um 0 a 0 muito brigado no jogo de ida, a decisão acontece às 21h30, na Arena castelão.

Caso uma nova igualdade apareça no placar, a vaga será decidida nos pênaltis.

FERROVIÁRIO

No treino, o técnico Anderson Batatais comandou um trabalho tático com bola junto ao grupo. Por fim, o treino foi encerrado com situações de finalizações ao gol. O elenco voltará aos trabalhos na tarde desta segunda-feira na Barra do Ceará.

Expulso no primeiro jogo, no empate por 0 a 0 no estádio do Ceará, o treinador Anderson Batatais desfalca to Tubarão. Seu auxiliar, Caé Cunha, ficará no banco na partida. Cunha chegou junto com o Anderson Batatais em seis de setembro de 2021. Caé Cunha tem um extenso currículo de conquistas ao lado de nomes importantes do futebol como Marcelo Chamusca, no Ceará e Fortaleza. Recentemente, teve trabalhos na Portuguesa e no Treze, como auxiliar de Moacir Júnior.

Na época assumiram na preparação física, Zé Mário, ex-São Paulo, Atlético Paranaense, Santos e Cruzeiro assume. Filipe Rayol, ex-Atlético Mineiro é o novo analista de desempenho. Tinho, preparador de goleiros, e o restante dos profissionais da equipe fixa de apoio, permanecem.

Em relação ao time, embora haja mistério no lado coral, se espera poucas novidades em relação ao time que jogou a primeira partida.

FLORESTA

Para o jogo diante do Ferroviário, o técnico Daniel Rocha não poderá contar com o volante Thalison, suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. A última vez que o Floresta atuou na Arena Castelão, foi diante do Novorizontino/SP pelas semifinais da Série D no dia 16 de janeiro de 2021, onde o empate por 1 a 1 prevaleceu. O gol alviverde foi assinalado pelo volante Jô, atualmente na equipe.

Segundo o clube, os profissionais (atletas e comissão) testaram negativos para COVID-19. Caso o Floresta conquiste a vaga para fase de grupos, será a primeira participação da equipe na competição regional na próxima fase. Durante as Eliminatórias, o Verdão da Vila, foram 3 três partidas: Treze 1×3 Floresta: Mailson, Flávio Torres e Fábio Alves; Santa Cruz 3(2)x(4)3 Floresta: Paulo Vyctor, Fábio Alves e Mailson | Pênaltis convertidos pelo Floresta: Fábio Alves, Dudu, Daniel e Athyrson; e Floresta 0x0 Ferroviário. Os artilheiros da equipe na competição, são: Mailson e Fábio Alves, dois gols.

