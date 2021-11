Após engavetamento no início do mês, fumaça em rodovia mobiliza Bombeiros e PRF

No final da manhã desta quarta-feira, 24, várias pessoas que passaram pela rodovia BR-101, no muncípio de São Miguel dos Campos ficaram preocupados ao perceberem que uma grande quantidade de fumaça começou a tomar conta da via e decidiram acionar a Polícia Rodoviária Federal (PRF/AL) e o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL). Acontece…

Reprodução / Redes Sociais

No final da manhã desta quarta-feira, 24, várias pessoas que passaram pela rodovia BR-101, no muncípio de São Miguel dos Campos ficaram preocupados ao perceberem que uma grande quantidade de fumaça começou a tomar conta da via e decidiram acionar a Polícia Rodoviária Federal (PRF/AL) e o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL).

Acontece que no dia 09 de novembro deste ano, uma situação parecida aconteceu em um trecho da rodovia AL-220, no mesmo município, e resultou em acidentes envolvendo um total de 10 veículos e que deixaram pelo menos sete pessoas feridas.

Reprodução / Redes Sociais

Reprodução / Redes Sociais

Temendo que algo semelhante acontecesse, agentes da PRF/AL interditaram a rodovia até que a visibilidade da pista melhorasse. O trânsito ficou interrompido das 11h30 às 13h40. Neste período o CBM/AL também foi enviado ao local e averiguou se tratar de uma queima controlada de cana de açúcar promovida por uma usina e acabou não precisando atuar.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram como ficou a situação na rodovia.

Depois que a fumaça se dispersou o trânsito foi restabelecido na rodovia sem que nenhum sinistro acontecesse. A paralisação, contudo, gerou uma extensa fila de automóveis.