Após ficar com Bruno Montaleone, Anitta chama Arrascaeta para ‘after’

O final de semana de Anitta foi badaladíssimo. No sábado, participou de uma festa na Zona Sul do Rio, para promover uma marca de cerveja. Por lá, encontrou o ator Bruno Montaleone. Após a paquera, os dois ficaram. No dia seguinte, a curtição foi na casa da própria cantora, e contou com a presença do jogador Arrascaeta, do Flamengo.