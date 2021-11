Após garantir acesso, goleiro do Tombense destaca busca por título inédito – Futebol Interior

Tombos, MG, 02 (AFI) – Neste último final de semana, o Tombense venceu o Manaus por 2 a 1 e garantiu o acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Essa será a primeira vez que o time mineiro irá disputar o segundo nível do futebol nacional. Para o goleiro Felipe Garcia, um dos jogadores com maior tempo de casa, o acesso coroou o trabalho bem feito durante toda a temporada.

“Esse acesso é a coroação de uma temporada praticamente perfeita. No primeiro semestre, conseguimos chegar às semifinais do campeonato mineiro e conquistamos o título do interior. Temos feito até aqui uma série C muito regular, possuímos uma forte equipe. Trabalhamos bastante em busca desse acesso e, graças a Deus, conseguimos. Agradeço a todos os funcionários que trabalham no clube, os jogadores e principalmente a minha família, que é o meu suporte”, disse.

Com a vitória sobre o Manaus e a derrota do Novorizontino para o Ypiranga, o Tombense, além do acesso, conquistou a vaga de primeiro finalista da competição nacional. Felipe Garcia comemorou o feito e afirmou a busca pelo título, que será inédito para a equipe.

“Além do acesso, já garantimos a participação na final. Ficamos felizes de conseguir com uma rodada de antecedência. Ainda temos a partida contra o Ypiranga, em que entraremos buscando a vitória. Depois, voltaremos totalmente para à final, na qual iremos em busca do título inédito para o clube”, concluiu.