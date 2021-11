Após morte de Marília Mendonça, Simone relata medo de avião: ‘Vai demorar um tempinho’

Simone, da dupla com Simaria, respondeu alguns questionamentos de fãs na última terça-feira (9). Em uma das perguntas, ela admitiu estar com medo de viajar de avião após o acidente aéreo que matou Marília Mendonça.

Através de sua página no Instagram, a cantora foi questionada sobre ter medo de andar de avião e foi sincera na resposta. “Sim, mas não tem outra forma de chegar aos trabalhos se não de avião. Vai demorar um tempinho para perder um pouco do medo”, disse a sertaneja.

Em outro story, um seguidor perguntou se as irmãs eram próximas de Marília, a coleguinha respondeu ser mais do que Simaria e ainda relembrou um momento no palco. “Eu mais do que Simaria! No último show que dividimos o palco, ela cantou comigo e me abraçou muito no camarim foi tão especial”, contou.