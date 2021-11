Após morte, perfil de Marília Mendonça ganha 3 milhões de seguidores

Desde a morte de Marília Mendonça, os perfis da cantora nas redes sociais não param de crescer. Um exemplo disso é sua página no Instagram que ganhou cerca de 3 milhões de seguidores desde sexta-feira (5).

A sertaneja possuía em torno de 38 milhões de seguidores, após a tragédia, seu perfil conta com quase 41 milhões. E não é apenas na rede social de fotos que Marília segue sendo lembrada.

No último domingo (7), ela foi a artista feminina mais reproduzida do mundo no Spotify com 28,6 milhões de streams. Suas músicas ficaram na frente de cantoras internacionais como Taylor Swift e Adele, esta última uma de suas inspirações.