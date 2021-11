Após perder acesso, Paysandu anuncia executivo conhecido no Nordeste – Futebol Interior

Belém, PA, 25 (AFI) – Ainda remoendo a difícil perda do acesso no Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu apresentou nesta quinta-feira o seu novo executivo de futebol: Fred Gomes, que já vestiu camisa azul e será o novo homem forte para ter sucesso na reta final da temporada 2021 e no início de 2022.

O último trabalho de Fred havia acontecido no Floresta, time cearense que fez campanha mediana e lutou contra o rebaixamento na Série C – garantiu a permanência. Ele foi demitido no final do mês de outubro, quando passou a receber diversas sondagens, entre elas a do Paysandu.

Fred Gomes chega com fama de conhecer o futebol nordestino. Ele trabalhou no Santa Cruz, Ferroviário, Icasa e também no Remo, arquirrival do seu novo clube. Em 2015 foi eleito o Executivo do Ano Brasileiro da Série D.

O executivo chega com a missão de fazer bom trabalho e, se possível já ajudar o time na briga pelo título da Copa Verde – está na semifinal contra o Remo. Mas a ideia é que ele já inicie conversas visando o elenco do ano que vem, que precisará ser reformulado diante dos problemas enfrentados na temporada.

Neste ano, o Paysandu foi campeão Estadual em cima da Tuna Luso, caiu na segunda fase da Série C e ainda segue vivo pelo título da Copa Verde, que garante o campeão na Copa Sul-Americana de 2022.

Paysandu e Remo se enfrentam na próxima terça-feira, às 20 horas, na Curuzu. Enquanto a volta será realizada no sábado seguinte, dia 4, no Baenão. Quem vencer, provavelmente enfrentará o Vila Nova na decisão.