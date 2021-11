Após perder Júnior Rocha, Ypiranga acerta com novo treinador – Futebol Interior

Erechim, RS, 25 (AFI) – O Ypiranga já definiu o substituto do técnico Júnior Rocha, que deixou o time gaúcho para dirigir o Figueirense na temporada 2022. O novo treinador será Luizinho Vieira, bastante experiente e atualmente vem dirigindo o Passo Fundo da Copa FGF.

Luizinho já está apalavrado com o Ypiranga, mas só assinará contrato após a participação do Passo Fundo na Copa FGF. O time está na semifinal contra o Glória, sendo que o confronto de ida acontecerá no próximo dia 28 e a volta no dia 1º de dezembro. A outra semifinal ocorre entre Aimoré e Novo Hamburgo.

Com Luizinho também chegará o auxiliar Alexandre Cizeski.

O novo treinador do Periquito tem 49 anos e começou a trabalhar profissionalmente no Criciúma, onde permaneceu de 2013 até 2015. De lá passou por Itumbiara, Luverdense, Sergipe e Volta Redonda. No ano passado fez boa campanha no Manaus, mas depois saiu para defender o Retrô antes do Passo Fundo.

A missão do Ypiranga é fazer outra boa campanha no Campeonato Gaúcho. Em 2021 o time ficou em quinto lugar, a um ponto do Caxias, quarto colocado que avançou às semifinais do Estadual.