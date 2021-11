Após período preso, DJ Ivis anuncia retorno para a música: ‘Segunda oportunidade’

Após ficar três meses detido por agredir a ex-mulher Pamella Holanda, DJ Ivis anunciou seu retorno à música. O produtor publicou uma foto em seu perfil do Instagram onde aparece com um teclado e um computador. “É mais uma do dj”, escreveu.

Através de um vídeo postado nos stories ele explicou que esse retorno seria uma segunda oportunidade. “Para todos que me esperam agradeço a paciência, amor e carinho por me darem uma segunda oportunidade. Vou retribuir da melhor forma, em breve. Deus na frente”, pontuou.

Rapidamente, os fãs começaram a comemorar através dos comentários. “Tu já sabe que é hit”, escreveu um seguidor. “Melhor do Brasil”, pontuou outro internauta.

Confira a publicação: