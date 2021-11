Após péssima temporada, executivo de futebol do Santa Cruz-PE fala em “reformulação geral” do elenco – Futebol Interior

Recife, PE, 2 (AFI) – O novo executivo de futebol do Santa Cruz-PE, Marcelo Segurado, afirmou que o clube deve fazer uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada, com chegada de novos jogadores e saída de outros. Em 2021, a equipe acabou sendo rebaixada para a Série D e ficando de fora da Copa do Nordeste do ano que vem.

Na próxima temporada o Santa Cruz-PE jogará o Campeonato Pernambucano e o Campeonato Brasileiro da Série D. O início da pré-temporada está marcado para o dia 29 de novembro, e a expectativa é que haja um plantel com 25 atletas disponíveis para o treinador Leston Júnior.

O QUE DISSE O EXECUTIVO

Para Segurado, muitas mudanças devem ocorrer.

“O que eu posso dizer é que 80% desse elenco vai ser reformulado. Porém, daqui a pouco, a gente pode chegar à conclusão de que deve tirar mais um. O ideal, independentemente da qualidade, seria uma reformulação geral, mas não vivemos num mundo ideal. Na realidade, é muito mais complexo. Envolve muito mais questões do que só chegar, dizer para trocar e mandar embora. Tenho apenas uma semana desde que assumi e outras definições podem acontecer”, disse ele.

Segundo ele, as decisões estão tomadas em conjunto com o treinador e o diretor de futebol.

“Estamos fazendo reuniões diariamente, eu, Leston e Diego. Chegamos a algumas conclusões, mas nada é feito de uma hora para outra. Tem alguns (atletas) que vamos trabalhar para ficar, mas é a minoria. Pensamos que devemos oxigenar, dar uma reformulada geral nesse grupo. Dentro dos que vão ficar, alguns têm que prorrogar contrato, outros têm que se ajustar à realidade financeira difícil para 2022”, completou.