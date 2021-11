Após rebaixamento na Série C, Santa Cruz lança ‘Grande Aposta’ para entrar no G20 do Time Mania – Futebol Interior

Recife, PE, 25 (AFI) – Se dentro de campo, vai trabalhando para a se reforçar para 2022, fora dele campo, o Santa Cruz vai se esforçando para buscar mais recursos para 2022. O clube lançou nesta semana oficialmente através do Conselho Deliberativo, uma campanha intitulada ‘A Grande Aposta’. A campanha possui o objetivo de colocar o time de volta ao G20 da Time Mania em 2022.

Os tricolores têm a possibilidade de fazer apostas na Time Mania e receber a contrapartida em prêmios, que vão desde uma visita ao treino do Santa Cruz até Camisas oficiais autografadas e agradecimentos públicos na mídia do clube. Segundo o clube, não é sorteio, apostou, ganhou.

O Time Mania é um jogo de loteria organizado pelo Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal a partir de 2008, para ajudar os clubes participantes a pagarem as suas dívidas com o governo brasileiro. Do total arrecadado, os clubes recebem 22% que são destinados ao pagamento de dívidas com o INSS, FGTS, Receita Federal e outros impostos devidos à União.

MERCADO

Enquanto isso a direção do Tricolor vai se mexendo para montar o elenco de 2022. E contratou nesta semana o atacante Walter que se apresenta dia 29 de novembro. O atacante surgiu no Internacional, jogou por Athletico, Fluminense, Atlético-GO, Paysandu e CSA, Vitória, São Caetano e Botafogo e Ribeirão Preto. Walter ocupará a vaga de Pipico no time comandado por Leston Junior, que tem ainda garoto vindo da base Léo Gaúcho.

O time pernambucano contratou ainda o volante Rodrigo Yuri, ex-Ferroviária, em setor que Leston tem ainda Marcos Martins. O clube inicia os treinamentos e pode fazer a pré-temporada em Sairé ou Bonito. Ainda nesta semana acabou saindo do clube o o volante Maycon Lucas, que não se acertu com o clube e voltou para Capivariano.

O Campeonato Pernambucano 2022 vai começar dia 22 de janeiro. E participam, além do Santa Cruz, as equipes do Náutico, Sport, Salgueiro, Afogados, Vera Cruz, Retrô, Sete de Setembro, Íbis e Caruaru City.

Segundo o regulamento, as equipes se enfrentam em turno único. Os dois melhores vão direto para a semifinal, e do terceiro ao sexto, brigam por outras duas vagas nas semis.