Após renovar com técnico, Campinense aumenta vínculo com ‘paredão’ até o final de 2022 – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 18 (AFI) – O Campinense não para. Depois de renovar com o treinador Ranielle Ribeiro, a Raposa acertou contrato por mais uma temporada com o goleiro Mauro Iguatu, um dos destaques neste ano na campanha que levou o time de Campina Grande-PB, ao vice-campeonato brasileiro da Série D e ao acesso para a Série C de 2022.

Mauro Iguatu, 34 anos, tem 26 jogos no Campinense. O goleiro foi fundamental para o elenco na temporada 2021, com a sua experiência e liderança dentro e fora de campo, além da identificação com a torcida, sendo um dos grandes destaques na conquista do título Paraibano e do tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, batendo o último pênalti diante do América-RN.

Natural de Simplicio Mendes-PI, Mauro Iguatu começou a carreira em 2007 no Icasa-CE, depois passou por: Barbalha-CE, Atlético-PB, Corinthians-RN, América-RN, Nacional-PB, Atlético Sorocaba, Alto Santo, Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Floresta-CE, Treze-PB, e em 2020 esteve de volta no Icasa,depois no 4 de Julho-PI e está desde 2021 no Campinense. EM 2021 fez 41 jogos e sofreu 31 gols, 15 na Série D, um no Paraibano, sete no Piauiense e oito no Cearense.

PALAVRAS DO COMANDANTE

Um dia após acertar sua renovação de contrato com o Campinense, para a temporada de 2022, o treinador Ranielle Ribeiro falou sobre as expectativas para a sequência de seu trabalho na Raposa paraibana.

Pelo Campinense, Ranielle conquistou o vice-campeonato brasileiro da Série D, e a vaga para o Brasileiro da Série C no rubro-negro de Campina Grande em 2021. Foram 34 jogos com 14 vitórias, 16 empates e 4 derrotas. Para 2022 o clube jogará, além do estadual, a Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série C do Brasileiro.

“Fiquei muito lisonjeado com o convite da diretoria para seguro trabalho. Agradeço a à diretoria e a Deus pelo trabalho que fizemos e espero , pelo menos repetir (em 2022), o que fizemos a temporada de 2021. Não vai ser fácil, mas estamos comprometidos em imbuídos deste objetivo de fazer uma temperada tão forte e vencedora, como foi a desse ano”, explica Ranielle.

“Somos sabedores da responsabilidade e da pressão que haverá, mas confiamos no Trabalho. Já mostramos que o clube tem condição de fazer e contamos com o apoio do torcedor e da paixão que nos move”.

Sobre o planejamento, a direção está buscando com maioria dos atletas que atuaram na Série D para continuar o trabalho iniciado na temporada atual. “Temos que começar muito forte. Não estamos parados, não estamos em férias e continuamos trabalhando para fazer um Campinense mais forte , para uma temporada tão vencedora como essa”, finalizou o treinador.