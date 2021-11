Após rodada ter ajudado, Vitória visita o CRB podendo sair do rebaixamento – Futebol Interior

Salvador, BA, 21 (AFI) – Lutando contra o rebaixamento e a duas rodadas do fim do campeonato, o Vitória visita o CRB nesta segunda-feira, às 18h, no Estádio Rei Pelé. O confronto é válido pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão Série B.

O Rubro-negro baiano está em 18° lugar com 40 pontos, A sua frente, estão Londrina e Remo, na briga direta contra o rebaixamento. O Leão está a um e dois pontos, respectivamente. Como os dois times já jogaram, uma vitória tira o time da degola.

DÚVIDA NO ATAQUE

No último treino, realizado no sábado, o atacante Marquinhos não participou das atividades com bola. Ele ainda é dúvida para o jogo. Caso não entre em campo, o treinador Wagner Lopes deve repetir a escalação do último jogo, contra o Botafogo-PB.

FALA, WALLACE

Zagueiro titular e experiente, Wallace comentou sobre a equipe ter antecipado a concentração para o duelo decisivo.

“É um momento importante, entendemos que é uma final segunda-feira, e nada mais importante que estar juntos nesse momento para que a gente possa viver, acertar o que precisa ser acertado, e corrigir o que precisa ser corrigido. Estar juntos hoje não teria momento mais oportuno”, disse

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

A equipe deve entrar em campo com Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Eduardo e Fernando Neto; Bruno Oliveira, Fabinho e David.