Após saída de italiano, Figueirense confirma retorno de velho conhecido para a vaga de coordenador de futebol – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – Assim como o técnico Jorginho, o italiano Raffaele Messina não seguirá no Figueirense em 2022. Ele atuava como coordenador geral de futebol, mas resolveu focar em um projeto pessoal. Sem perder tempo, a diretoria do clube catarinense confirmou a volta de Abel Ribeiro para o cargo.

O profissional conhece bem o Figueirense e volta ao clube após nove anos. Aos 64 anos, natural de Maria da Fé (MG), Abel Ribeiro foi atleta do Figueirense nas décadas de 80 e 90. Ele ainda trabalhou lá como técnico e coordenador em 1995, 1998, 1999, 2000, 2002 e 2012, conquistando a Copa Mercosul (1995) e o Campeonato Catarinense (1999 e 2002).

ATRÁS DO TÉCNICO!

Abel Ribeiro deve iniciar nos próximos dias a busca por um novo técnico. Jorginho, contratado em novembro de 2020, foi dispensado após 59 jogos e o título da Copa Santa Catarina.

Com a conquista da Copa SC, o Figueirense embolsou premiação de R$ 600 mil, uma vaga para a Copa do Brasil de 2022 e uma vaga na Recopa Catarinense contra o Avaí, atual campeão estadual. Sem falar que o Figueirense encerrou um jejum de 25 anos. O último título do Figueirense na Copa SC havia sido em 1996. O Figueirense ainda tem o troféu de 1990 e os vices de 1991 e 1993.