Após tiroteio, ônibus voltam a circular no bairro de Nova Brasília de Valéria

Os ônibus voltaram a circular no bairro de Nova Brasília de Valéria na manhã desta sexta-feira (19). De acordo com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia, o transporte foi suspenso por conta do medo dos trabalhadores após o tiroteio registrado na quinta-feira (18). As aulas também foram suspensas nas escolas públicas da região.

A polícia reforçou o efetivo no bairro ainda na quinta, mas os veículos voltaram a seguir normalmente até o final de linha do bairro nesta sexta (19).

“Hoje a gente está voltando na Valéria, combinado com a Polícia Militar, trabalhadores e população. Os ônibus estão garantidos. A população pode ter certeza que agora de manhã, se precisar ir para aula, pode ir. Porque a segurança pública nos garantiu”, disse Daniel Mota do Sindicato em entrevista à TV Bahia.

Tiroteio O tiroteio aconteceu na localidade de Penacho Verde e, segundo a polícia, ninguém ficou ferido. De acordo com informações da Polícia Militar, policiais da 31ª CIPM com apoio da 18ª CIPM e da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram acionados para averiguação de uma denúncia de homens armados por volta de 2h30.

Operação

Segundo informações do G1 Bahia, uma operação policial foi realizada ainda durante a manhã, e dois homens foram presos na localidade conhecida como B13. Os suspeitos foram identificados como Wendel Machado, conhecido como “Menino do Cavalo”, e Carlos Daniel Lima, apelidado de “Barbeiro”. A polícia informou que os dois já foram presos por tráfico de drogas e estavam com uma mochila, com porções de maconha, crack e cocaína, além de um rádio de comunicação e R$ 152 em espécie. Outros suspeitos que estavam com a dupla conseguiram escapar.