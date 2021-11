Após título da Copa SC, Figueirense dispensa técnico Jorginho e já trabalha em um novo nome para 2022 – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 18 (AFI) – O técnico Jorginho já tinha dado indiretas durante a coletiva do título na Copa Santa Catarina. Nesta quinta-feira, veio a confirmação de que o treinador realmente não seguirá no comando do Figueirense em 2022. O clube catarinense, aliás, já está no mercado em busca de um novo nome.

“O Departamento de Futebol do Figueirense informa que o alvinegro terá novo comandante técnico na próxima temporada. A diretoria do Figueirense Futebol Clube aproveita para agradecer e desejar sucesso na sequência da carreira do técnico Jorginho (Jorge Luís da Silva)”, diz a nota do Figueirense.

QUEDAS E TÍTULO!

Jorginho foi contratado em 13 de novembro de 2020 com a missão de livrar o Figueirense do rebaixamento na Série B do Brasileirão, mas não teve êxito. Em 2021, o Figueirense caiu nas quartas de final do Campeonato Catarinense, na primeira fase da Copa do Brasil e na primeira fase da Série C do Brasileirão. Jorginho ficou 59 jogos no comando do clube de Florianópolis.

“O Figueirense já trabalha para anunciar em momento oportuno, o nome do novo treinador”, completou a nota.

Com a conquista da Copa SC, o Figueirense embolsou premiação de R$ 600 mil, uma vaga para a Copa do Brasil de 2022 e uma vaga na Recopa Catarinense contra o Avaí, atual campeão estadual. Sem falar que o Figueirense encerrou um jejum de 25 anos. O último título do Figueirense na Copa SC havia sido em 1996. O Figueirense ainda tem o troféu de 1990 e os vices de 1991 e 1993.