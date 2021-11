Após Tombense e Ituano ‘ralarem’ por acesso na Série C, Novorizontino vai subir na primeira tentativa? VEJA HISTÓRICO! – Futebol Interior

Campinas, SP, 02 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série C teve sua primeira edição realizada em 1981 e, desde então, mudou de regulamento diversas vezes e também teve sua disputa interrompida em algumas temporadas. A partir de 2009, com a criação da Série D, deixou de ser a última divisão do futebol brasileiro, passando a contar com 20 equipes participantes.

Desde que adotou o formato atual, além do campeão, o Brasileiro da Série C garante também o acesso à Série B para as outras três melhores equipes, totalizando, assim, as quatro vagas: duas do Grupo C e duas do Grupo D, nos quadrangulares semifinais.

Na edição deste ano de 2021, duas equipes já garantiram o acesso: sábado passado, o TOMBENSE FUTEBOL CLUBE, também já garantiu presença na final; e, ontem, o ITUANO FUTEBOL CLUBE, que para tentar o título da competição, precisa apenas do empate em casa com o líder Botafogo-PB.

TOMBENSE: ACESSO NA SÉTIMA TENTATIVA

O centenário TOMBENSE FC, que foi fundado em 7 de setembro de 1914 e profissionalizado apenas em 1999, está na Série C do Brasileiro desde 2015 e, portanto, disputa neste ano de 2021 sua 7ª edição.

Nas duas primeiras participações na Série C (2015 e 2016) não passou da fase inicial, respectivamente como 7º e 5º colocado do Grupo B.

Na edição de 2017 teve melhor campanha, chegando às quartas de final, mas acabou eliminado pelo depois campeão CSA-AL, com duas derrotas: 0x2, em Tombos; e 1×0, em Maceió-AL.

Assim como nas duas primeiras participações, nas edições de 2018 e 2019, foi eliminado na fase inicial, respectivamente como 6º e 7º colocado do Grupo B. E, no ano passado, ficou a um passo da segunda fase: 5º lugar do Grupo B, a 2 pontos dos 4º e 3º colocados, respectivamente Brusque-SC e Londrina-PR, que somaram os mesmos 29 pontos.

Criciúma é um dos times que ainda estão no páreo

Na edição deste ano, chegou à segunda fase como vice-líder do Grupo A, somando 27 pontos de 6 vitórias e 9 empates.

Estreou na fase seguinte, vencendo o Ypiranga, em Erechim, por 1 a 0. Mas, nas duas rodadas seguintes, mesmo jogando ambas em Tombos-MG, empatou a primeira por 2 a 2 com o Manaus-AM; e, na segunda, foi derrotado pelo Grêmio Novorizontino, por 2 a 1. No returno, voltou a enfrentar o clube de Novo Horizonte, na casa deste, e venceu por 1 a 0.

O acesso à Série B veio então com uma rodada de antecedência, na vitória diante do Manaus, ontem à tarde, na Arena da Amazônia, por 2 a 1. E, chegando aos 10 pontos, não poderá mais ser alcançado pelos integrantes do Grupo D e, independentemente dos resultados na última rodada, disputará o título da Série C do Brasileiro deste ano com o Ituano.

ITUANO: ESTEVE NA SÉRIE B DE 2004; AGORA, NOVO ACESSO

O ITUANO FC, fundado em 24 de maio de 1947, bicampeão do Paulistão (2002 e 2014), disputa a Série C do Brasileiro pela nona vez. Sua primeira participação foi no ano de 1994, quando ainda não havia a Série D, e terminou na 5ª colocação, o campeão foi o extinto Grêmio Esportivo Novorizontino e a Ferroviária vice. A segunda, ocorreu no ano seguinte (1995), terminando na 77ª posição, mas o campeonato foi disputado por 107 equipes, com o XV de Piracicaba sendo o campeão.

De 2000 a 2003, disputou respectivamente suas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª edições, sendo que nesta última, ou seja, em 2003 foi campeão e conquistou o acesso à Série B de 2004 junto com o Santo André. Rebaixado do Brasileiro da Série D de 2007, disputou pela 7ª vez a Série C em 2008, mas foi rebaixado novamente para a Série D de 2009. E, 11 anos depois, o Galo de Itú conquistou o acesso à Série C, vencendo o jogo de ida nas quartas contra o Itabaiana por 3 a 1; e, mesmo perdendo o de volta, por a 1 a 0, garantiu vaga na Série C de 2020. Nesta edição, chegou à segunda fase como vice-líder do Grupo B, somando 29 pontos de 8 vitórias e cinco empates, mas terminou a fase seguinte como lanterna do Grupo C, com apenas 5 pontos.

Na atual edição (2021), também chegou à segunda fase como vice-líder do Grupo B, somando 33 pontos de 9 vitórias e 6 empates. Na nova fase, integrando o Grupo C, estreou com vitória por 1 a 0 diante do Botafogo-PB, em João Pessoa-PB, mas foi derrotado em Itú-SP, na rodada seguinte: 2 a 0 para o Criciúma-SC. Voltou a jogar em casa na terceira rodada e derrotou o Ypiranga, por 3 a 1. Na abertura do returno, voltou a vencer o Ypiranga, mas, desta vez, em Belém-PA. Ontem, ficou no empate sem gols com o Criciúma, em Santa Catarina, chegou aos 10 pontos e conquistou também o acesso.

NOVORIZONTINO: ACESSO NA 1ª PARTICIPAÇÃO?

Dos 8 clubes que chegaram à segunda fase do campeonato deste ano de 2021, buscando o acesso para a Série B de 2022, apenas o GRÊMIO NOVORIZONTINO, integrante do Grupo D, disputa pela primeira vez essa competição. Já, o BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE-PB, integrante do Grupo C, é o que mais participou: 18 vezes.

O clube de Novo Horizonte tem apenas 11 anos de existência, está na elite do futebol paulista desde 2016 e disputa essa competição nacional pela primeira vez, pois conquistou o acesso a Série C do Brasileiro com o 3º lugar na classificação geral da Série D do ano passado – competição que, devido a pandemia do Covid-19, teve as fases de quartas, semi e final disputadas durante o mês de janeiro deste ano de 2021.

Na fase inicial, teve a melhor campanha de toda a competição e também da história da Série C neste novo formato. Fato que o levou a ser apontado como um dos principais favoritos ao acesso.

Nas três primeiras rodadas da segunda fase, foi goleado no primeiro jogo em Manaus-AM (5 a 0 para o Manaus FC) e venceu os outros: 1 a 0, no Ypiranga-RS, em seus domínios; e 2 a 1 no Tombense, em Tombos-MG. Mas, foi derrotado nas duas próximas rodadas: 1 a 0 para o próprio Tombense, em Novo Horizonte; e 3 a 2 para o Ypiranga, na noite de sábado passado, em Erechim-RS.

Após a penúltima rodada desse quadrangular semifinal, ainda ocupa a vice-liderança do grupo com 6 pontos de duas vitórias e chegará à Série B do Brasileiro de 2021 com simples vitória na última rodada, diante do 3º colocado Manaus-AM (6 pontos de uma vitória e três empates), em Novo Horizonte.

Mas, se houver empate entre Novorizontino e Manaus nesta última rodada do quadrangular semifinal, o Tigre também pode conquistar o acesso, mas desde que o líder Tombense derrote o lanterna Ypiranga (5 pontos), em Tombos. É que, no primeiro critério de desempate o Novorizontino levará vantagem: duas vitórias contra uma do Manaus.

MANAUS: SEGUNDA TENTATIVA DE ACESSO

Ainda mais novo que o Grêmio Novorizontino, pois foi fundado em 5 de maio de 2013, o MANAUS FUTEBOL CLUBE-AM subiu da Série D para a Série C em 2019 e, na edição do ano passado, saiu ainda na primeira fase, como 5º colocado do Grupo A, a 3 pontos do 4º colocado Paysandú-PA, que somou 29 pontos.

Na edição atual, o Manaus passou boa parta da primeira fase liderando o Grupo A, mas acabou se classificando para a fase seguinte como 4º colocado, com 26 pontos de 7 vitórias e cinco empates.

Já, na segunda fase, estreou em casa, goleando o Novorizontino, por 5 a 0, mas ficou apenas nos empates nas três rodadas seguintes: 2 a 2 com o Tombense, em Minas Gerais; e, por 1 a 1 duas vezes com o Ypiranga, tanto na Arena da Amazônia; quanto no Colosso da Lagoa, em Erechim-RS. E, na noite de sábado passado, mesmo jogando em seus domínios, foi derrotado pelo líder Tombense, por 2 a 1.

NO GRUPO C: BOTAFOGO-PB E CRICIÚMA BRIGAM PELA 2ª VAGA

Com o acesso garantido do Ituano no Grupo C, a outra vaga será decidida entre BOTAFOGO-PB – tenta o acesso desde 2014 – e CRICIÚMA-SC – que já integrou as Série C (em outras cinco oportunidades) B (oito vezes) e A (13 vezes).

O BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, mais conhecido como Botafogo da Paraíba, é da cidade de João Pessoa e foi fundado no dia 28 de setembro de 1931. Em 2013, o Botafogo entrou para a história do futebol da Paraíba, pois foi o primeiro clube paraibano a conquistar um título nacional: campeão da Série D com acesso à Série C de 2014, onde permanece até hoje.

Nas disputas das edições do Brasileiro da Série C, o Botafogo vem ocupando as seguintes colocações: 2014, 2015 e 2019 – 6º lugar do Grupo A na fase inicial; 2016 – 3º lugar na primeira fase e eliminação nas quartas pelo Boa-MG: 0x0 em João Pessoa-PB e derrota por 1 a 0 em Varginha-MG; 2017 – 8º lugar do Grupo B; 2018 – 4º lugar na fase inicial pelo Grupo A, mas foi eliminado nas quartas de final pelo Botafogo de Ribeirão Preto: vitória por 1 a 0 em João Pessoa-PB e derrota por 1 a 0 em Ribeirão, pelo mesmo placar, com o time paulista vencendo a disputa dos pênaltis por 4 a 3. 2020 – 8º colocado do Grupo A.

E, na atual edição, chegou segunda fase como 3º colocado do Grupo, somando 27 pontos de 6 vitórias e 9 empates. Estreou na fase seguinte, perdendo em casa para o Ituano, por 1 a 0; e, nas duas rodadas seguintes, empatou sem gols respectivamente com Paysandú, em Belém, e Criciúma, em Santa Catarina. Mas, nas duas últimas rodadas, jogando em casa, venceu Criciúma e Paysandú, ambas por 1 a 0.

Vice-líder do grupo, com oito pontos, garantirá a segunda vaga do grupo, sem depender de combinação de resultado, vencendo o líder Ituano, em Itú. Se empatar, torcerá para que o lanterna Ypiranga (2pg) e o 3º colocado Criciúma (6pg) também empatem. Derrotado, só garantirá a vaga, se o Criciúma também perder.

O CRICIÚMA ESPORTE CLUBE, sediado na cidade de Criciúma, no Estado de Santa Catarina, foi fundado em 13 de maio de 1947. É o segundo clube catarinense com mais participações no Campeonato Brasileiro da Série A: 13 vezes (o Figueirense tem 4 a mais); e o clube de Santa Catarina que mais participou da Copa do Brasil: 18 vezes.

Sua estréia no Campeonato Brasileiro da Série C, ocorreu em 2006 e, não poderia ter sido melhor, pois, conquistou o título e o acesso à Série B. Rebaixado dois anos depois, voltou então a disputar a Série C em 2009 e 2010, retornando à Série B em 2011 e conquistando o acesso à elite do futebol brasileiro em 2012. Depois sofreu novos rebaixamentos: em 2014 para a Série B; e em 2019 para a Série C de 2020.

Na edição do Brasileiro da Série C do ano passado, não conseguiu passar para a segunda fase, pois terminou a primeira como o 8º colocado do Grupo B, com apenas 19 pontos de 4 vitórias e 7 empates.

E, na edição deste ano de 2021, como 4º colocado do Grupo B, somando 30 pontos de 9 vitórias e 3 empates, chegou à segunda fase. Nesta, conquistou apenas uma vitória: 2 a 0 no Ituano, em Itú; e empatou três vezes, todas em Santa Catarina e sem gols diante de Paysandú, Botafogo-PB e Ituano. Única derrota: 1 a 0 para o Botafogo-PB, em João Pessoa-PB.

Com 6 pontos, na última rodada, para ficar com a segunda vaga do grupo, precisa vencer em casa o lanterna Paysandú em Belém-PA e torcer pelo empate entre o líder Ituano (10pg) e o vice-líder Botafogo-PB (8pg).