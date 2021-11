Após treta com Camila Queiroz, diretora de ‘Verdades Secretas 2’ cancela festa do elenco

Após a treta de Camila Queiroz com a TV Globo, o clima azedou de ves nos bastidores de “Verdades Secretas 2”. A diretora da novela, Amora Mautner, decidiu cancelar a festa que reuniria o elenco da trama para comemorar o fim das gravações nesta quarta-feira (24). As informações são de Ancelmo Gois, do O Globo.

Com o final das gravações, a diretora da novela pretendia reunir o elenco para fazer uma despedida com todos os envolvidos. Porém, a demissão de Camila Queiroz fez a situação se tornar uma verdadeira torta de climão.

Vale lembrar que no início de novembro, a diretora elogiou a atriz, juntamente com Agatha Moreira, através de uma publicação em sua página do Instagram. “Aqui começou um amor, uma parceria, uma entrega entre nós que me dá mais que tudo, gratidão por vocês minhas deusas e atrizes maravilhosas”, escreveu.