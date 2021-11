Após vitória, Sampaio Corrêa se reapresenta e já projeta próximo desafio – Futebol Interior

São Luiz, MA, 9 (AFI) – A segunda-feira foi de reapresentação mais tranquila para o Sampaio Corrêa, que venceu o Brasil de Pelotas, na rodada passada, e subiu na tabela. A equipe Tricolor foi aos 43 pontos e passou a ocupar o 11º lugar na tabela de classificação da Série B.

A vitória boliviana teve um personagem especial. O volante Maurício entrou improvisado na lateral direita, e marcou seu gol aos 45 minutos da etapa final, ao se posicionar em sua real posição para receber um passe de Pimentinha.

O jovem jogador de 22 anos era só alegria no dia seguinte ao jogo.

“Acordei com uma sensação muito boa, e com vontade de trabalhar mais forte ainda para buscar meu espaço. Quero honrar esse manto a cada oportunidade, porque a felicidade é muito grande”, frisou o volante Tricolor.

OS TRABALHOS

Como entrou apenas no decorrer do segundo tempo, Maurício treinou normalmente com o grupo que não participou do jogo, ou atuou menos de 45 minutos. Os jogadores que foram titulares diante do Brasil de Pelotas realizaram apenas um treino regenerativo.

O grupo boliviano treinará completo nesta terça-feira, com o prosseguimento da preparação para a partida diante do Vila Nova. Movimentação agendada para o CT José Carlos Macieira, a partir das 15h.

PRÓXIMA PARTIDA

A equipe volta a campo nesta quinta-feira, contra o Náutico, ás 19h, no Castelão.