Após Walter, Santa Cruz negocia com volante que subiu na Série D – Futebol Interior

Recife, PE, 17 (AFI) – Após um 2021 desastroso e que culminou com o rebaixamento na Série C, o Santa Cruz já iniciou o planejamento para o ano que vem e negocia com alguns jogadores. Após Walter, aquele mesmo, outro que está na mira do time Coral é o volante Rafinha, atualmente no Campinense.

A negociação acontece desde a semana passada e pode ter um desfecho até sexta-feira. A intenção do jogador é de deixar o time paraibano e buscar novos ares, por mais que tenha que defender um time da Quarta Divisão nacional. Até por isso, o desejo de Rafinha deve ser levado em consideração pela transferência.

O jogador tem apenas 25 anos e começou a ter destaque com a camisa do Confiança. Depois rodou o futebol nordestino por Sousa, Lagarto, Real Noroeste e Pacajus antes de chegar ao Campinense no início de 2021. Pelo time de Campina Grande foram 32 jogos e apenas um gol marcado no ano.

Ele deverá ser apenas um dos diversos jogadores que deverão ser contratados pelo Santa Cruz para o primeiro semestre do ano que vem. A diretoria terá que reformular o elenco após a queda para a Série D, tanto é que alguns nomes já saíram, caso do ídolo Pipico – assinou com o Madureira para o Campeonato Carioca.

Atualmente o time é dirigido pelo experiente Leston Júnior, que está no comando do Santa Cruz pela segunda vez na carreira.