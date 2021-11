Aprenda a higienizar tapete felpudo sem danificar os pelos

O tapete de pelo é aconchegante e compõe o ambiente, mas acumula poeira e suja com facilidade. Dessa forma, saber como limpá-lo é importante para preservar a saúde e manter a durabilidade da peça. Algumas dicas simples, como uso de aspirador de pó, ajudam a conciliar a lavagem do tapete com a rotina de arrumação da casa.

Lavar o tapete a seco é prático e fácil. Ao optar por esse procedimento, aspirar o pó antes com cuidado para não danificar as fibras é fundamental. Como tapetes felpudos são sensíveis, os produtos usados na lavagem devem ser diluídos. Para isso, misture em uma vasilha um litro de água e três colheres de lava-roupas líquido, deposite num borrifador e espirre no tecido. Passe uma escova macia delicadamente em todo o tapete. Após escovado, passe um pano úmido até retirar o produto. Lave o pano quantas vezes forem necessárias para retirar todo o resíduo.

Na hora de escovar a peça, além de uma escova de cerdas macias para não danificar, é importante seguir a direção dos pelos. Além disso, nunca utilize rodos ou vassouras e escovas com cerdas firmes, pois eles podem alterar a textura das fibras, que é o charme do tapete felpudo.

Se passar aspirador de pó e retirar manchas pontualmente não for o suficiente, tome alguns cuidados antes de colocar o tapete na máquina de lavar. Nesse caso, o ideal é fazer uma pré-lavagem deixando-o de molho em água e sabão por 30 minutos. Depois, use uma vassoura para espalhar delicadamente o produto por toda a superfície, enxágue para tirar o sabão do molho e inicie o processo normal de lavagem no eletrodoméstico.