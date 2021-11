APROVADO pagamento do Vale Gás para todo o país; veja como solicitar

Atenção, brasileiros! Foi aprovado o projeto de lei que traz a liberação do pagamento do vale-gás social para todo o país. Dessa forma, as famílias de baixa renda poderão receber o benefício da compra do gás de cozinha. Agora, o texto aguarda sanção presidencial para ser implementado e chegue, de fato, aos bolsos dos brasileiros.

É importante destacar que para aprovação do projeto, os responsáveis pelo programa necessitaram apontar a fonte de custeio, ou seja, a fonte de renda.

O que se sabe neste momento é que o dinheiro será proveniente dos seguintes pontos:

Dividendos (parte dos lucros) pagos pela Petrobras à União;

Bônus de assinatura das rodadas de licitação de blocos para a exploração e produção de petróleo e gás natural, ressalvadas as parcelas eventualmente destinadas à Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural (PPSA) e aos estados, Distrito Federal e municípios;

Parcela da União referente ao valor dos royalties de petróleo e gás natural;

Receita pela venda de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos destinada à União;

Outros recursos previstos no Orçamento da União.

De acordo com a pasta, poderão participar do programa:



Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo; ou

Famílias que tenham entre os integrantes pessoa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, o texto ressalta que:

O pagamento do abono para compra do botijão de gás de 13kg será feito preferencialmente à mulher chefe de família;

O governo poderá utilizar a estrutura do Bolsa Família, ou do programa que vier substituí-lo, para liberar os pagamentos dos benefícios.

Qual será o valor do Vale Gás?

O valor do benefício será definido conforme a região. Mas, para todos os efeitos os beneficiários receberão um voucher equivalente a 50% do valor do botijão. Atualmente o gás de cozinha está sendo comercializado com o preço de até R$ 120 em algumas regiões.

Como se inscrever no Vale Gás?

Não há inscrição para o Vale Gás. Os interessados em receber o benefício devem estar vinculados ao CadÚnico. Caso não tenha o cadastro, a família deve designar um representante familiar maior de 16 anos e preferencialmente mulher, para comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Na ocasião, deverá apresentar algum documento de cada integrante da família. Veja:

Certidão de Nascimento; ou

Certidão de Casamento; ou

CPF; ou

Carteira de Identidade – RG; ou

Carteira de Trabalho; ou

Título de Eleitor; ou

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.

Vale ressaltar que para fazer a inscrição no Cadastro Único é necessário:

Ter renda mensal familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550,00);

Ter renda bruta mensal de até três salários mínimos (R$ 3.300,00); ou

Ter renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

Estar em situação de rua, sozinha ou com a família.