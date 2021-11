Arbitro FIFA será responsável pela final da Série C entre Ituano e Tombense. Veja! – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 18 (AFI) – Depois de ficarem no empate por 1 a 1 em Tombos, Ituano e Tombense voltam a se encontrar neste sábado (20) para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Brasileiro da Série C, desta vez no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17h. Quem vencer ficará com o título, em caso de mais um empate, a decisão irá para os pênaltis.

Por conta da importância desta partida, o Departamento de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) designou um árbitro bastante experiente para a decisão. Trata-se de Anderson Daronco, de 40 anos, que é do quadro de árbitros da FIFA.

Neste ano de 2021, ele apitou 20 partidas, todos na Série A e B do Brasileiro. Este será o primeiro duelo que ele irá apitar nesta Série C. Daronco apitou nesta semana o clássico entre Flamengo e Corinthians, na noite desta quarta-feira (17).

O Galo de Itu busca o segundo título da terceira divisão nacional, já que foi campeão em 2003. Já a Tombense quer o primeiro título da Série C, mas tem um troféu da Série D de 2014 em sua galeria.