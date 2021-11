Árbitro volta atrás e relata gritos homofóbicos da torcida do Náutico – Futebol Interior

Recife, PE, 16 (AFI) – Muito criticado por omitir gritos homofóbicos da torcida do Náutico na vitória sobre o Sampaio Corrêa, o árbitro Ivan da Silva Guimarães Junior (AM) fez um adendo na súmula da partida e relatou os gritos vindos da arquibancada. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva permite que o juiz faça isso no prazo de 24 horas.

O adendo do ‘dono do apito’ diz que os gritos começaram ainda no primeiro tempo.

“Aos 22 minutos do primeiro tempo, no momento da cobrança do tiro de meta realizado pelo goleiro do Sampaio Corrêa, o senhor Luiz Daniel, ouvi gritos homofóbicos oriundos da torcida do Náutico, tais como: “oh bicha!”. Sinalizei para a quarta árbitra sobre os gritos apontando para a torcida, para que a mesma ficasse atenta a possível reincidência. O episódio não se repetiu”, descreveu.

Curiosamente, o árbitro relatou na segunda-feira que não houve nenhum evento anormal durante a partida. Sendo que a única ocorrência foi o não pagamento das taxas, diárias e transportes da equipe de arbitragem e do VAR pelo Náutico.

Independente do relato do árbitro, a procuradoria poderia denunciar o Náutico no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela ação criminosa de homofobia dos torcedores nas arquibancadas. Recentemente o Flamengo foi punido financeiramente pelo mesmo motivo.

O Náutico é o oitavo colocado, com 52 pontos ganhos. O time tem chances remotas de ficar com o acesso à Série A de 2022.