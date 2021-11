Argentina perto da Copa e empate na Série B, confira TODOS os RESULTADOS desta SEXTA-FEIRA – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – A sexta-feira (12) foi recheada de bons jogos do começo ao fim do dia. O maior destaque ficou para a grande vitória da Argentina sobre o Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na Europa também teve jogos decisivos visando vaga no próximo Mundial. A Série B do Brasileiro teve um jogo nesta sexta: empate sem gols entre CSA e Confiança.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. A sexta-feira (12) ainda teve jogos da Copa Verde, Libertadores Feminina, Campeonato Paulista Sub-17 e Sub-20 e Copa Nordeste Sub-20 e muito mais.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEXTA-FEIRA (12):

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

CSA 0 x 0 Confiança

ELIMINATÓRIAS – EUROPA

Moldávia 0 x 2 Escócia

Hungria 4 x 0 San Marino

Inglaterra 5 x 0 Albânia

Andorra 1 x 4 Polônia

Irlanda do Norte 1 x 0 Lituânia

Itália 1 x 1 Suiça

Dinamarca 3 x 1 Ilhas Faroe

Áustria 4 x 2 Israel

COPA LIBERTADORES FEMININA

Ferroviária 3 x 0 Cerro Porteño-PAR

Kindermann 2 (5) x (6) 2 Santa Fé

COPA VERDE

Manaus-AM 1 x 1 Remo-PA

ELIMINATÓRIAS – AMÉRICA DO SUL

Uruguai 0 x 1 Argentina

COPA NORDESTE SUB-20

Boca Júnior 3 x 2 Jaciobá

CAMPEONATO PAULISTA SUB-17

Batatais 3 x 1 São Paulo

CAMPEONATO PAULISTA SUB-20 – 1ª DIVISÃO

Monte Azul 1 x 1 Marília

São Bernardo 1 x 3 Juventus

Amparo 0 x 7 Taubaté

Portuguesa Santista 2 x 0 Deportivo Brasil

Nacional 1 x 2 Água Santa