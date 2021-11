Arrase na Black Friday: confira melhores sites para comprar produtos de beleza

A Black Friday garante promoções imperdíveis em todos os segmentos e com o nicho da beleza não poderia ser diferente, são descontos de até 75% em cosméticos e produtos voltados para cuidados com o corpo, pele e cabelo. Confira os três melhores sites para comprar produtos de beleza no precinho:

A Época Cosméticos está com mais de 15.000 produtos com descontos de até 75%. Dentre os itens selecionados, há produtos para o skin care, perfumes nacionais e internacionais, maquiagens, produtos de cabelo e vários outros artigos – inclusive, de marcas de luxo. Para facilitar ainda mais a vida do consumidor, a Época oferece frete grátis a partir de R$ 99 em compras através do aplicativo e R$ 149 através do site.

A Sephora, maior rede de produtos de beleza no mundo, também entrou na lista de lojas de cosméticos e afins com descontões. São descontos de até 70% e todos os produtos selecionados para a Beauty Black Friday conta pelo menos 20% OFF. A Sephora oferece produtos de marcas renomadas mundialmente no mundo da beleza com valores pra lá de atrativos, algumas delas são: Nars, Too Faced, Carolina Herrera, Fenty Beauty By Rihanna, Wella, Caudelíe e muito mais.