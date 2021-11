Arroz também é doce: aprenda a fazer uma deliciosa receita de arroz-doce cremoso

Arroz é um alimento super versátil. Fonte de minerais e potássio, o arroz pode estar presente em diferentes refeições e receitas. No jantar ou na sobremesa, um dos resultados pode ser um delicioso arroz-doce cremoso. A receita do site Panelinha substitui o leite condensado por açúcar, bem mais leve. O uso do arroz de sushi, por ter grãos mais curtos, também acrescenta cremosidade.