Artilheiro do Cuiabá comemora com com beijinho na esposa e leva cartão amarelo – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 17 (AFI) – As regras do futebol continuam ainda muito retrógradas, que atrapalham os momentos de alegria e emoção dentro de campo. Foi o que sentiu o atacante Elton, ao marcar o gol da vitória do Cuiabá em cima do Internacional, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite na Arena Pantanal. Depois de acertar o pênalti, ele foi comemorar com a torcida e, por fim, até deu um beijo na esposa. Acabou penalizado com o cartão amarelo.

“Estou muito feliz, porque continuo marcando gols e ajudando o Cuiabá a seguir seu caminho para se manter na elite no ano que vem” – explicou Elton, artilheiro do dourado na competição com 8 gols.

Após o jogo, Elton também se transformou na grande atração do jogo. Mesmo entrando no segundo tempo, mais uma vez ele decidiu pelo dourado.

“Eu fiquei fora um tempo por contusão, mas estou voltando e ajudando o time. Isso é que importa” – completou.

Sobre a comemoração, Elton falou que sabia onde estava sua família e foi lá festejar com eles. Sua esposa e seus dois filhos pequenos, de seis e cinco anos.

“Não tinha nada planejado. Mas na hora do gol, da emoção, a gente quer ficar do lado de quem nos ajuda. Fui festejar com a torcida e com minha esposa. Um gol inesquecível” – explicou.

Ultimamente, além de comemorações, os árbitros são orientados e punir os jogadores por jogadas de efeito e dribles desconcertantes, tirando a graça e a alegria do futebol.

A torcida do Dourado também deixou a Arena Pantanal feliz da vida. A vitória deixou o time com 42 pontos, em 12.º lugar, e no caminho para confirmar sua permanência na elite nacional do próximo ano.

O time volta a campo já no domingo diante do Bahia, outro ameaçado, portanto, será um jogo de ‘seis pontos’. Antes deste duelo, porém, o Bahia ainda vai estar em campo nesta quinta-feira, fechando a 33.ª rodada. O Tricolor Baiano vai enfrentar o Sport, em Recife (PE).