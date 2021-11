Artilheiro do Gaúcho Sub-20 desperta interesse de clubes paulistas – Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 22 (AFI) – Destaque do Sulbrasil no Campeonato Gaúcho Sub-20, o atacante Arthur Mello, de apenas 19 anos, vem despertando interesses de clubes paulistas para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em cinco jogos na temporada, o atleta marcou oito gols. Não à toa que sua equipe lidera o Grupo B, com 28 pontos.

“Vejo essa minha boa fase sendo muito importante para minha carreira e para o grupo, sempre pensando em alcançar objetivos maiores e colocar em prática o que eu sei de melhor, que é fazer gols”, falou o atacante.

Com a volta da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que não foi realizada no último ano devido à pandemia causada pela Covid-19, Arthur Mello vem chamando atenção de muitos clubes, dentre eles, a Portuguesa.

“Vejo o interesse como fruto de muita dedicação e trabalho. A Copinha seria um passo muito importante no meu crescimento e para minha carreira. Vou sempre dar o melhor de mim para conquistar grandes coisas no futebol”, concluiu o jogador.

Arthur Mello é o grande destaque do Sulbrasil. Foto: Pedro Henrique

Com apenas 19 anos, Arthur Mello passou por clubes como São José-RS, Novorizontino e Figueirense, antes de se destacar no Sulbrasil. O jogador, inclusive, já foi liberado para assinar contrato com um clube paulista.

“É um menino que já tem uma boa rodagem no futebol e muito competitivo. É um camisa 9 nato, que hoje em dia é muito difícil de encontrar no futebol brasileiro. No último jogo não fez gols, mas deu uma bela assistência. Tem uma projeção fantástica, que tem muita coisa positiva pela frente. Cabe a ele aproveitar as oportunidades”, falou o presidente do Sulbrasil Amarildo Barbosa.

SULBRASIL

O Sulbrasil é o melhor time do Campeonato Gaúcho Sub-20 até aqui, na frente de nomes como Inter e Grêmio. O clube é o líder do Grupo B, com 28 pontos, e já tem a classificação assegurada para a próxima fase da competição.

“Nosso objetivo é formar atletas e colocá-los em competições com boa visibilidade. Temos jogadores em muitos times grandes e não será diferente com o Arthur Mello. Sobre a equipe, temos a ambição de chegar entre os quatro. Nosso clube é pequeno, mas montamos um time competitivo com muito trabalho. Temos uma base muito boa por mais dois anos. Esperamos grandes coisas dessa equipe dentro da competição”, finalizou o presidente.