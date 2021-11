As Muquiranas descartam polêmica em relação à ‘Doutora da Alegria’: ‘Uma homenagem’; fotos

Em 2022, o tema das Muquiranas será ‘Barbie, A Doutora da Alegria’. A ideia do bloco foi trazer a fantasia seria usada em 2021 – a Barbie – e fazer uma homenagem aos profissionais de saúde. Na coletiva de imprensa do lançamento do bloco, nesta terça-feira (23), o estilista Fábio Sande, responsável pela fantasia, foi questionado se o tema não poderia gerar polêmica, ao associar a imagem dos profissionais de saúde a uma fantasia mais sensual.