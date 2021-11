ASA anuncia ex-CSA e CRB como treinador para 2022 – Futebol Interior

​Arapiraca, AL, 19 (AFI) – O ASA-AL já sabem quem será seu comandante na temporada 2022. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a chegada de Celso Teixeira, de 60 anos, que tem experiência no estado. Nesta temporada, ele trabalhou no Murici-AL e como coordenador do Sampaio Corrêa-MA.

“O ASA tem um novo timoneiro para comandar a esquadra alvinegra! Seja bem-vindo, Celso Teixeira. Avante, Fantasma das Alagoas!”, comunicou o clube.

CARREIRA

Em Alagoas, ele passou por CSA, CRB, Corinthians e Coruripe. Celso Teixeira também coleciona passagens por clubes como Portuguesa, Figueirense, Ponte Preta, Ceará, Bragantino, América-RN, River-PI, Treze-PB, Rio Branco-AC, Atlético Cajazeiras-PB e Ypiranga-RS.

Conquistou títulos como o Campeonato Alagoano de 2004 e 2011, o Campeonato Sergipano de 2012 e o Campeonato Potiguar de 2013.