Atacante chileno crê em jogo difícil contra o Corinthians, mas acredita na vitória do Fortaleza – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 05 (AFI) – O Fortaleza encara o Corinthians neste sábado na Arena do Timão em Itaquera, pelo Brasileirão, e quem falou nesta semana sobre o jogo foi atacante chileno Angelo Henriquez, 27 anos. Com 15 partidas pelo Leão, ‘1 do Brasileiro e quatro da Copa do Brasil , ele fez um gol. Na entrevista para a imprensa, Henríquez disse que jogar na Arena do time paulista, lotada será difícil mas acredita num bom resultado se o time cearense quiser continuar pensando em disputar a Libertadores do ano que vem.

“Vai ser muito difícil. Agora, a pressão será grande. A gente, torcida, diretoria, todos querem que o Fortaleza se classifique para a Copa Libertadores. Teremos que estar forte mentalmente para esses últimos jogos que temos, buscando ganhar a maior quantidade de pontos. Talvez, não pensar muito na tabela, mas pensar em trabalhar e fazer bons jogos, indo passo a passo”.

Ele comentou ainda a missão de um atacante que é fazer gol, e fala em mais continuidade e que o time tricolor precisa de um artilheiro.

“Ainda não fiz muitos gols no Fortaleza. Acho que o que falta para que eu tenha mais continuidade. O time está precisando de um goleador, um atacante goleador. Por isso também temos tido muita rotação a cada jogo. Somos muitos atacantes e estamos fazendo poucos gols. Temos que acertar nisso, ajustar. Eu, pessoalmente, me sinto bem no campo, mas ainda não consegui acertar muitos gols. Fico trabalhando sempre no dia a dia para melhorar”, relatou.

CARREIRA

O atacante foi revelado em 2008 no Universidad do Chile, onde ficou até 2012, quando foi para o Manchester United, onde jogou até 2014 com uma passagem breve nesse interim no Wigan, da Inglaterra; e depois indo para o Zaragoza, da Espanha, Dínamo de Zagreb,da Croácia, Atlasm do México, votando ao Universidad em 2018 e chegando ao Fortaleza em 2018.

TREINOS

O time do Fortaleza do técnico argentino Juan Pablo Vovojda, fecha sua preparação trabalhando nesta sexta-feira no CT Alcides Santos cedo e depois embarca para São Paulo onde fica concentrado para o jogo contra o Corinthians. O sábado (6), às 17h na Neo Quimica Arena, jogo da 30ª rodada do Brasileiro, onde é o quinto colocado com 48 pontos.