Atacante do Avaí prega respeito ao Guarani em confronto direto – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 11 (AFI) – O Avaí segue sua preparação para a “final” do próximo sábado, quando vai até Campinas (SP) enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os dois times estão separados por apenas dois pontos – Avaí, terceiro colocado, com 58, e Guarani, sexto colocado, com 56. Uma vitória deixa o time catarinense muito perto do acesso à elite.

“É uma equipe boa, que está brigando pelo mesmo objetivo que nós. Esperamos fazer um jogo lá para conquistarmos os três pontos e nos aproximarmos do acesso”, disse o atacante Getúlio.

Depois do Guarani, o Avaí tem dois compromissos mais fáceis: o já eliminado Náutico, em Recife (PE), e o Sampaio Corrêa, em Florianópolis (SC).

Para o jogo em Campinas (SP), o técnico Claudinei Oliveira não vai poder contar com o lateral-esquerdo Diego Renan, que sofreu uma lesão na perna esquerda no empate com o CSA, por 1 a 1. Ele não joga mais na Série B.