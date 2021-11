Atacante do Ceará é o quarto jogador que mais dribla no mundo – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 2 (AFI) – Um dos nomes importantes do ataque do Ceará na temporada, o atacante Erick, é um dos destaques mundiais no quesito drible. Nesta semana, um levantamento do observatório do Futebol CIES, em parceria com a plataforma InStat, mostrou os jogadores com mais dribles do futebol mundial e Erick está na quarta posição.

Contratado no último mês de julho, o atacante Erick rapidamente entrou nas graças da torcida do Time do Povo. Rápido, insinuante e sempre buscando a criação de oportunidades para si ou para os companheiros, o camisa 97 vem sendo peça fundamental pelos lados do Vozão.

A LISTA

Para formular a lista, as plataformas levaram em conta aqueles atletas que efetuaram, ao menos, 40 dribles no ano e os jogadores que têm uma maior taxa de dribles para cada 100 minutos de jogo.

Segundo o levantamento, em 2021, Erick tem uma taxa de dribles de 8,32, números que fazem com que o atacante alvinegro fique atrás apenas de Adama Traoré, do Wolverhampton-ING, de Nahuel Luján, do Universidad de Chile, e Chidera Ejuke, do CSKA-RUS.

Erick é o terceiro no quesito dribles bem sucedidos. Ao todo, o atleta tem sucesso em 78% das tentativas de dribles, ficando atrás somente de Adama Traoré e de Manor Solomon Shakhtar Donetsk. Com isso, Erick é o primeiro jogador de um futebol brasileiro na lista. No top-20, apenas um outro atleta está junto do atacante alvinegro.