Atacante do CSA não joga a toalha e acredita no acesso – Futebol Interior

Maceió, AL, 17 (AFI) – Os empates diante de Avaí e Confiança fizeram o CSA chegar na penúltima rodada não dependendo apenas de si para subir à elite do Brasileirão. Apesar disso, ninguém joga a toalha no clube.

“Não só eu como toda a equipe acredita e estamos focados em fazer nossa parte que é vencer os dois jogos. Depois nós vamos ver o que acontece, mas esperamos que dê certo e no final de tudo, mesmo com uma Série b tão disputada, possamos ser um dos times que vão pra série A”, disse o atacante Bruno Mota.

A missão do CSA, porém, não é nada fácil. Para chegar na última rodada com chances de acesso, o Azulão precisa ganhar do vice-líder Coritiba, no Coutor Pereira. O adversário já subiu e agora quer o título da Série B.

“Acho que com muito trabalho e sabendo da importância do jogo o foco é natural. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos pra vencer e sair com os três pontos”, finalizou o atacante.

Faltando dois jogos para o fim do campeonato, o CSA é o sétimo colocado, com 56 pontos, três a menos que o quarto colocado Guarani.